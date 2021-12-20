Son Dakika: Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması! Kısmi yırtık var...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Necip Uysal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, deneyimli oyuncunun diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık bulguları saptantığı kaydedildi.
İŞTE O AÇIKLAMA
Futbol A Takımımızın dün deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sol dizine aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Necip Uysal, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık bulguları saptanmıştır.
Necip Uysal’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü