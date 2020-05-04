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Futbol
Haber Giriş: 04.05.2020 - 23:20,Son Güncelleme:

Son dakika | Beşiktaş'tan Loris Karius açıklaması!

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Son dakika | Beşiktaş'tan Loris Karius açıklaması!
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Beşiktaş, kulüpten ayrıldığını açıklayan Alman kaleci Loris Karius hakkında açıklamada bulundu.

Beşiktaş'ın internet sitesinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

''Profesyonel futbolcu Loris Karius, sözleşmesinin bitmesine 1 ay kala kulübümüz ile kontratını tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir.

Dünyada ve ülkemizde korona virüsün etkisinin arttığı ve sportif faaliyetlerin gerçekleşemez hale geldiği günden itibaren kulübümüzün kendisi ile uzlaşma arayışlarında maalesef bir mesafe katedilememiştir. Kulübümüz bu süreçte yaşayabileceği zararlar konusunda tüm hukuki haklarının saklı olduğunu kendisi ve Liverpool kulübüne bildirmiştir.''

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