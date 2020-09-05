MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Beşiktaş'tan Josef de Souza bombası!
GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'tan Josef de Souza bombası!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 05.09.2020 - 09:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'tan Josef de Souza bombası!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Beşiktaş'tan Josef de Souza bombası!
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ın Al Ahli ile olan sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef'in ismi Galatasaray ile de anılıyor.

Fenerbahçe 'de gösterdiği performans ile Suudi Arabistan'ın Al Ahly takımına transfer olan Josef de Souza, bonservisi aldı ve serbest oyuncu statüsüne geçti. İsmi Galatasaray'la anılan Josef için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. A Spor'un son dakika haberine göre, Beşiktaş, Al-Ahli ile sözleşmesi fesheden Josef de Souza’yı transfer etmek için ilk görüşmeyi yaptı.

Josef ile bazı Brezilya takımların da ilgilendiği belirtilirken başarılı orta saha oyuncusunun yeniden Türkiye macerasına sıcak baktığı ifade ediliyor. 31 yaşındaki oyuncu ön libero mevkinde görev yapıyor.

1989 doğumlu oyuncu Fenerbahçe forması altında 136 maça çıkmış ve 16 gol atmıştı. Önemli bir bonservis bedeli ile transfer olan Josef de Souza ile geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Başakşehir'in de ilgilendiği yönünde haberler çıkmıştı. (Fanatik)

 

Son Dakika | Beşiktaştan Josef de Souza bombası

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle