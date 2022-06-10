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Son dakika: Beşiktaş'tan Jackson Muleka hamlesi! Sörloth ve Weghorst derken...

#Transfer#Beşiktaş#Muleka
Son dakika: Beşiktaştan Jackson Muleka hamlesi Sörloth ve Weghorst derken...

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren, Sörloth ve Weghorst'u gündeminde tutan Beşiktaş yeni bir isim için girişimlere başladı.

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Beşiktaş'ta seçimi kazanarak güven tazeleyen Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Valerien Ismael önderliğinde kadro yapılandırma çalışmaları devam ediyor.

Alexander Sörloth ve Wout Weghorst için görüşmelerini sürdüren Siyah-beyazlı yönetim Kasımpaşa'da ligin ikinci yarısına damga vuran Jackson Muleka için girişimlere başladı.

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NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş, bonservisi Standard Liege'de bulunan ve sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Muleka için Belçika ekibi ile görüştü. Sözleşmesinin son yılına girecek Muleka'yı kiralık göndermek istemeyen Standard Liege, bonservis olarak 3,5 milyon euro talep ediyor. Beşiktaş ise indirim istiyor. Bonserviste orta yol bulunması halinde Muleka yeni sezonda Beşiktaş forması giyebilir.

Ligin ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa'da geçiren 22 yaşındaki Kongolu Muleka, 12 gol ve 5 asistlik performansla takımın çıkışında Umut Bozok ile birlikte pay sahibi olmuş ve dikkatleri çekmişti.

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#Transfer#Beşiktaş#Muleka

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