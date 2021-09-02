Son Dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transferde son gün çalımı! Görüşmeler başladı...

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'a transferde çalım atmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde yer alan eski oyuncusu Mohamed Elneny için girişimlere başladı.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetiminin, Elneny transferini bu gece oyuncu listesinin UEFA'ya gönderileceği son saate kadar bitirmeye çalıştığı belirtildi. Arsenal'in, sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Mısırlı orta saha oyuncusunun bonservisini uygun bir bedelle verebileceği ifade edildi.

2019/20 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Elneny, 36 maçta 1 gol atıp 4 asist yaptı.

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