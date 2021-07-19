Son Dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Rachid Ghezzal tepkisi! "Büyük acizlik..."

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Rachid Ghezzal transferinde çekilme halinde oldukları Galatasaray'a tepki gösterdi.

Bu çekişmenin kimseye fayda sağlamayacağın belirten Dalgakıran, "Sadece Avrupa'da 164 ülke var. Bu ülkelerin ilk liginde yaklaşık 50 bin futbolcu oynuyor. Hal böyle iken, borç içerisinde yüzen kulüplerin, rakibinin oyuncusuna kanca atması büyük acizlik. Bu savaş kimseye yaramaz. Kulüpler bu şekilde yönetilecekse, yöneticiye de ihtiyaç yok." ifadelerini kullandı.

BURAK ELMAS'TAN GHEZZAL AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, bugün düzenlediği basın toplantısında Ghezzal ile görüştüklerini doğrulamıştı.

Elmas açıklamasında, "Ghezzal ile görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz. Hocamızın o oyuncuyu arzu etmesi, maliyetinin Galatasaray'a uygun olması, oyuncunun karakterinin Galatasaray'a uygun olması... Bu üç ana kriter... Galatasaray'a en iyisini katmak için uğraşıyoruz. Ghezzal transferi şu anda bitmemiş bir süreç, açıklamadıysak bitmemiş bir süreçtir. Aldığımız tüm oyuncuların genç, aç ve uzun süre Galatasaray'a hizmet edebilecek futbolcular üzerinde çalışıyoruz. Transfer yaşayan bir süreç... Galatasaray bu sene yapacağı kadroyu sadece bu sene için değil; gelecek üç sene için kuruyor. Tek maç için Galatasaray'ın geleceğini riske atmak istemiyoruz, bunu yapmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.