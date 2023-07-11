Son Dakika: Beşiktaş'tan Dusan Tadic hamlesi! Dusko Tosic devreye girdi...

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Beşiktaş transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezon öncesinde hücum hattına dünyaca ünlü bir isim kazandırmak için girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar, Dusan Tadic ismi üzerine yoğunlaştı.

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

2018 yılından beri Hollanda Ligi ekibi Ajax’ta forma giyen 34 yaşındaki hücum oyuncusu için temaslar devam ediyor. Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen futbolcuya hemen olumlu yanıt veren yönetim, Tadic’in Ajax’tan bonservisiyle ayrılmasını bekliyor.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaşlı idarecilerin Tadic’e yaptığı teklifin detayları da ortaya çıktı. Siyah Beyazlılar, Sırp yıldıza, seneliği 2.5 milyon Euro’dan 2 artı 1 yıllık kontrat önerdi. Şu anda menajeri aracılığıyla Ajax’la ayrılık görüşmeleri yapan başarılı oyuncunun, Kara Kartal’a olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

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DUSKO TOSIC DEVREYE GİRDİ

Siyah-Beyazlılar’ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Dusan Tadic transferi için devrede... Kariyerine oyuncu menajeri olarak devam eden Tosic, Sırbistan Milli Takımı’ndan yakın arkadaşı Tadic’e Beşiktaş’la ilgili bilgi verip, birçok talibi olan oyuncunun seçimini Beşiktaş’tan yana kullanması için çaba gösteriyor.

TRANSFERE OLUMLU BAKIYOR

Başarılı hücumcunun, Tosic’in de etkisiyle Siyah-Beyazlı formaya olumlu baktığı ifade edildi.

MAAŞ PAZARLIĞI VEDA SONRASI

Tadic’in resmen Ajax’la yollarını ayırması sonrasında tarafların maaş pazarlığına başlaması planlanıyor.

Dusan Tadic, Ajax formasıyla geçen sezon 34 lig maçında görev yapıp 11 gol ve 18 asistle oynadı.