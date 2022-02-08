Son Dakika: Beşiktaş'tan bir transfer operasyonu daha! Gedson Fernandes sonrası şimdi de Mustafa Eskihellaç...

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Galatasaray'ın uzun süredir peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i kadrosuna katan Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Beşiktaş, transfer döneminin bitimine saatler kala harekete geçti. Yönetim, Süper Lig’de gelecek sezon uygulanacak 7+4 kuralını düşünerek Yeni Malatyaspor’un 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç’ı kadrosuna katmaya çalışıyor.

Sabah'ın haberine göre; Benfica'dan Gedson Fernandes'i transfer eden ve yabancı sınırı sebebiyle genç oyuncuyu sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralayan Beşiktaş'ın gündeminde ilk sırada Mustafa Eskihellaç var.

GALATASARAY DA PEŞİNDE

2017- 18 sezonundan bu yana sarı-siyahlı formayı giyen 24 yaşındaki oyuncuyu Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Galatasaray da istiyor.

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Her iki kanadın yanı sıra, sağ bekte de oynayabilen Eskihellaç için Beşiktaş dün teklifini iletti. Ancak Konyaspor 16+4 milyon TL'lik önerisi ile öne çıktı.

Buna rağmen Beşiktaş'ın iki önemli avantajı var: 1- Mustafa Eskihellaç Kartal'ı istiyor. 2- Beşiktaş'ın teklifi 10 milyon TL ancak peşin...

Konyaspor ise parayı taksitle ödemek istiyor ve oyuncunun da hemen takıma katılmasını bekliyor. Beşiktaş ise oyuncunun sezonu Malatya'da bitirebileceğini iletti.