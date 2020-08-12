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Futbol
Haber Giriş: 12.08.2020 - 22:54,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'tan Bernard Mensah hamlesi! Transfer görüşmesi...

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Son Dakika | Beşiktaş'tan Bernard Mensah hamlesi! Transfer görüşmesi...
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Beşiktaş yönetimi, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Bernard Mensah'ın transferi için Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Mensah için resmen harekete geçti.

Beşiktaş yönetimi ile Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, İstanbul'da Bernard Mensah için bir görüşme gerçekleştirdi.

Pazarlıklarda Mensah için 2.5 milyon euro artı oyuncu takası üzerine yoğunlaşıldığı belirtildi.

Galatasaray'ın Kayserispor'a son teklifi ise 1.5 milyon euro kiralama bedeli artı takas olarak da Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir şeklinde olmuştu.

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