Son dakika | Beşiktaş'tan Başakşehir'e Bastos çalımı

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Victor Ruiz'in ayrılığının ardından Welinton'u savunmaya dahil eden siyah beyazlılar, Brezilyalı savunmacıdan istediği verimi alamamıştı. Bunun ardından çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Bastos'u aldığı kaydedilirken, İtalyan basını önemli bir gelişmeye imza attı.

Aktarılan bilgilere göre Beşiktaş, Bastos için Lazio'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu ve Başakşehir'i bu transferde saf dışı bıraktı. Beşiktaş - Lazio - Bastos 3'lüsü arasında müzakereler devam ederken, Kara Kartal'ın bu transfer için anlaşmaya yakın olduğu yazıldı. Bununla birlikte Bastos'un bu sezon kesinlikle Türkiye'de kariyerine devam edeceği okuyuculara aktarıldı.(Sabah)

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