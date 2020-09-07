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Haber Giriş: 07.09.2020 - 13:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'tan ayrılan Enzo Roco Karagümrük'te | Transfer Haberleri

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Son Dakika | Beşiktaş'tan ayrılan Enzo Roco Karagümrük'te | Transfer Haberleri
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Son Dakika Transfer Haberi... Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, Beşiktaş’tan ayrılan Enzo Roco’yu transfer ettiğini resmen açıkladı.

Süper Lig'in yeni takımı Karagümrük, Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Enzo Roco'yu kadrosuna kattığını duyurdu. 28 yaşındaki defans oyuncusu önümüzdeki sezondan itibaren kırmızı siyahlı formayı terletecek.

Karagümrük'ten yapılan resmi açıklama şöyle;

"Enzo Roco Karagümrük’te! Süper Lig’e yükselen takımımızda transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor! Kariyerine ülkesi Şili’de başlayan, İspanya ve Meksika’nın en üst seviyelerinde forma giyen, daha sonra Beşiktaş’a transfer olan Enzo Roco, Süper Lig’de Karagümrük forması giyecek. 2. Başkanımız Serkan Hurma’nın imza attırdığı Enzo Roco, Şili Milli Takım formasını 24 kez sırtına geçirdi. Kariyerinde Avrupa Ligi tecrübesi de olan 28 yaşındaki defans oyuncusu Enzo Roco’ya Karagümrük formasıyla başarılar dileriz."

 

Son Dakika | Beşiktaştan ayrılan Enzo Roco Karagümrükte | Transfer Haberleri

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