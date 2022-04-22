Son Dakika: Beşiktaş'tan Alexander Sörloth hamlesi! Menajeri geliyor...

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Real Sociedad forması Alexander Sörloth'un temsilcisini İstanbul'a davet etti.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Norveçli golcünün transferini bitirmek isteyen siyah beyazlı yönetim harekete geçti. Deneyimli forvetin mejanerini İstanbul'a davet eden Beşiktaş, burada yapılacak görüşmede resmi teklifini iletecek.

ALEXANDER SORLOTH BEŞİKTAŞ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş iddiaları hakkında geçtiğimiz günlerde konuşan Alexander Sörloth, siyah beyazlı ekibin kendisiyle ilgilendiğinden haberi olmadığını söylemişti.

Hiçbir fikrim yok, ben görmedim bu haberleri. Zamanımı bu tarz konularla harcamak istemiyorum. Dediğim gibi sezon sonu ne olacağını göreceğiz. Alexander Sorloth

CEYHUN KAZANCI NE DEMİŞTİ?

Sörloth ile Talisca çok değerli ve ülkemiz de başarılı olmuş oyuncular. Hocanın sistemi çerçevesinde, futbolun ekonomisi içinde mantıklı olursa neden olmasın. Sörloth ve Talisca olursa ne güzel ama olmazsa ve Valerien İsmael’de olduğu gibi başka oyuncular gelirse ‘Kim bunlar’ denecek. Sahaya çıkınca düşünceler değişecek. Sörloth için Real Sociedad’ın opsiyon hakkı sürüyor. Bunu kullanıp kullanmayacakları bilinmez. Bu durum biraz daha mayıs ayında belirlenecek işler. Sörloth farklı farklı liglerde kendisini denedi. Premier Lig tecrübesi de bulunuyor. Kendisinin buraya gelme arzusu da var. Tabii ki olay sonunda maddi duruma gelecek. İlk adım Real Sociedad’ın opsiyonu kullanıp kullanmaması konusu. Ceyhun Kazancı

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ NE?

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Geçtiğimiz günlerde Fanatik'te Beşiktaş'ın Alexander Sörloth için hazırladığı teklifin detaylarına yer verilmişti.

Kiralık olarak görev yaptığı İspanya La Liga ekibi Real Sociedad’dan sezon sonunda ayrılacak olan 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 7 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay içeren önerisini Alman kulübüne sunacak olan siyah beyazlılar, sezon sonu için bir an önce söz kesmek istiyor.

MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yönetimin, Sörloth’u da 3.5 milyon Euro maaşa ikna etmeye yakın olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDE

Alexander Sörloth transferinde hareketli anlar yaşanıyor. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için yoğu uğraş verdiği Norveçli golcü için Fenerbahçe de devreye girdi. Bu temas sonrası Alexander Sörloth'un nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

FENERBAHÇE İÇİN ALEXANDER SORLOTH İDDİASI

Fenerbahçe ile ismi anılan golcüler listesine bu kez Sörloth da girdi. İspanyol basını, daha önce Beşiktaş'ın da almak için teklifte bulunduğu Sörloth için Fenerbahçe yönetiminin Leipzig'le temasa geçtiğini bildirdi.

Haberde, Kanarya'nın gündeminde Suarez ve James Rodriguez'in de bulunduğu vurgulandı. Ayrıca, Fenerbahçe'nin direkt Leipzig ile temasa geçmesinin nedeni olarak, sarı-lacivertlilerin transferi kulüp nezdinde çözüp hızlı yol almak istemesi gösterildi.

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SÖRLOTH'UN KARNESİ

26 yaşındaki Norveçli oyuncu kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad ile 38 maça çıktı. 38 müsabakada 6 gol atma başarısı gösterebilen Sörloth bir de asist yaptı.