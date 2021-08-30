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Futbol
Haber Giriş: 30.08.2021 - 13:29 | Son Güncelleme:

Son dakika: Beşiktaş'tan Alex Teixeira ve sakatlık açıklaması

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Son dakika: Beşiktaş'tan Alex Teixeira ve sakatlık açıklaması

Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük maçında gol atan Alex Teixeira'nın sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 3. haftasında Vodafone Park’ta VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Alex Teixeira’nın uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Alex Teixeira’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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