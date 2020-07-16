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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'tan Adem Ljajic ve Umut Nayir'in corona virüsü testleri için açıklama!
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Futbol
Haber Giriş: 16.07.2020 - 21:20,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'tan Adem Ljajic ve Umut Nayir'in corona virüsü testleri için açıklama!

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Son Dakika | Beşiktaş'tan Adem Ljajic ve Umut Nayir'in corona virüsü testleri için açıklama!
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Beşiktaş, Adem Ljajic ve Umut Nayir'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Ayrıca iki futbolcunun kalan 2 maçta forma giyemeyeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamada "Ljajic ile Umut Nayir’in takip süreçleri kapsamında 14-15 Temmuz'ta yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır. Klinik takiplerinde hiçbir bulguya rastlanmayan Ljajic ile Umut Nayir, ilgili TFF protokolleri gereği sezonun son 2 maçında formamızı giyemeyeceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika | Beşiktaştan Adem Ljajic ve Umut Nayirin corona virüsü testleri için açıklama

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