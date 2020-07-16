Son Dakika | Beşiktaş'tan Adem Ljajic ve Umut Nayir'in corona virüsü testleri için açıklama!

Yapılan açıklamada "Ljajic ile Umut Nayir’in takip süreçleri kapsamında 14-15 Temmuz'ta yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır. Klinik takiplerinde hiçbir bulguya rastlanmayan Ljajic ile Umut Nayir, ilgili TFF protokolleri gereği sezonun son 2 maçında formamızı giyemeyeceklerdir" ifadeleri kullanıldı.



