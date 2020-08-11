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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'tan Adem Ljajic için sakatlık açıklaması!
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Haber Giriş: 11.08.2020 - 18:55,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'tan Adem Ljajic için sakatlık açıklaması!

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Son Dakika | Beşiktaş'tan Adem Ljajic için sakatlık açıklaması!
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Beşiktaş, Adem Ljajic'in soleus kasında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Adem Ljajic'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Futbol Takımımızın 10 Ağustos 2020 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği yeni sezonun ilk antrenmanı sırasında sağ baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, ‘Soleus’ kasında hafif-orta evre zorlanma saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Son Dakika | Beşiktaştan Adem Ljajic için sakatlık açıklaması

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