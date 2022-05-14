Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Beşiktaş'ta Vida ve Rıdvan sezonu kapattı

#Beşiktaş#Vida#Rıdvan Yılmaz
Son dakika: Beşiktaşta Vida ve Rıdvan sezonu kapattı

Beşiktaş’ta iki isim son iki karşılaşmada yok. Beşiktaş; Göztepe ve Konyaspor ile oynayacağı sezonun son iki maçında Domagoj Vida ve Rıdvan Yılmaz’dan yoksun mücadele edecek.

Haberin Devamı

Babasının rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde Hırvatistan’a giden Vida, İstanbul’a dönmesine rağmen, sakatlığı da tam olarak geçmediği için son 2 karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Geçen haftaki Fenerbahçe derbisinde uyluk iç ve karın adalesinde gerilme ve ödem oluşan Rıdvan Yılmaz da sezonu kapattı. Diğer taraftan Beşiktaş ile Torino kulüpleri Rıdvan’ın transferi için görüşmelerini sürüyor.

İtalyan ekibinin teklifini 4 milyon Euro’nun üzerine çıkardığı ancak siyah beyazlıların olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşta transfer stratejisi netleşti Anderson Talisca, Alexander Sörloth...Beşiktaş'ta transfer stratejisi netleşti! Anderson Talisca, Alexander Sörloth...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Vida#Rıdvan Yılmaz

BAKMADAN GEÇME!

Kiracıların yeni kabusu: Zam yapmazsan evi satarım

Kiracıların yeni kabusu: 'Zam yapmazsan evi satarım'

#Kiralık Ev
Kira sözleşmesi yaparken dikkat Hemen imzalamayın, çok kişinin başına geliyor...

Kira sözleşmesi yaparken dikkat! Hemen imzalamayın, çok kişinin başına geliyor...

#Kira
Warhol’un ‘Azize Marilyn’i 20. yüzyılın en pahalı sanat eseri oldu: İşte o tablonun ilginç hikayesi...

Warhol’un ‘Azize Marilyn’i 20. yüzyılın en pahalı sanat eseri oldu: İşte o tablonun ilginç hikayesi...

#Andy Warhol

BAKMADAN GEÇME!

Kiracıların yeni kabusu: Zam yapmazsan evi satarım

Kiracıların yeni kabusu: 'Zam yapmazsan evi satarım'

#Kiralık Ev
Kira sözleşmesi yaparken dikkat Hemen imzalamayın, çok kişinin başına geliyor...

Kira sözleşmesi yaparken dikkat! Hemen imzalamayın, çok kişinin başına geliyor...

#Kira
Warhol’un ‘Azize Marilyn’i 20. yüzyılın en pahalı sanat eseri oldu: İşte o tablonun ilginç hikayesi...

Warhol’un ‘Azize Marilyn’i 20. yüzyılın en pahalı sanat eseri oldu: İşte o tablonun ilginç hikayesi...

#Andy Warhol