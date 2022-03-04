Son dakika: Beşiktaş'ta Valentin Rosier’e ceza yolda

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Kayseri ile oynanan Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında çift sarıdan kırmızı kart gören Valentin Rosier’e ceza yolda. Siyah beyazlı takımında yönetimin teknik direktör Önder Karaveli’nin raporuna göre kırmızı kart görmesi nedeniyle para cezası verebileceği öğrenildi.

ARKADAŞLARINDAN ÖZÜR DİLEDi

Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Rosier, Kayserispor karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür diledi. Fransız futbolcu kırmızı kartla ilgili olarak, “Çok hırslıydım ama ikili mücadelede kırmızı kartı görecek bir harekette bulunmadım. Hakemin takdiridir. Belki de yanlış gördü. Çok üzgünüm” yorumunu yaptı.