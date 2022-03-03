Son dakika: Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar! 'Beşiktaş yöneticileri altımı oydu'

Haberin Devamı

Geçen sezon Beşiktaş'ı tarihi bir şampiyonluğa taşıyan, sezon başında sözleşme krizi yaşansa da Siyah-beyazlı takıma imza atan Sergen Yalçın, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçlar sonrasında Beşiktaş'taki görevinden ayrılmıştı. Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Siyah-beyazlı yönetim Bruno Pinheiro ve Daniel Farke gibi isimleri gündemine almış ancak görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Bunun üzerine Beşiktaş, Önder Karaveli'yi takımın başına getirmişti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, ayrılığından bu yana koruduğu sessizliğini bozdu. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Sinan Engin, Beyaz Futbol programında Sergen Yalçın ile konuşmasını anlattı.

"1,5 AY BENİ ARAMADILAR"

Sinan Engin'in ağzından Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

Haberin Devamı

"Sen de biliyorsun Sinan ağabey bu yönetimin bana yaptıklarını. Bütün yaz beraberdik. Sadece Beşiktaş taraftarı için imza attım. Sezon başında 1 - 1.5 ay beni aramadılar. Sen biliyorsun bunları."

"LIZBON DEPLASMANINDA PINHEIRO İLE GÖRÜŞTÜLER"

"Ben Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Lizbon deplasmanına Şampiyonlar Ligi maçı için gittiğimizde gidip başka teknik direktörle(Pinheiro) görüşüyorlar. Beşiktaş yönetimi bana çok şey yaptı, altımı oydular."

"ÇEBİ İLE SORUNUM YOK AMA..."

"Ahmet Başkan iyi bir insan, onunla bir sorunum yok ama onu yanlış yönlendirenler var. Ben Beşiktaş taraftarı için sezon başında sözleşme imzaladım."

"DAHA ÇOK ŞEY VAR, ANLATACAĞIM"

"Bu sezon takım çalıştırmayacağım, belki seneye de çalıştırmam. Çok şey var, hepsini anlatacağım. Beşiktaşlı yöneticiler benim altımı oydu."

BRUNO PINHEIRO'NUN GELİŞİ SON ANDA İPTAL OLMUŞTU

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ardından Portekiz ekibi Estoril'i çalıştıran Bruno Pinheiro'yu takımın başına getirmek için büyük çaba sarf etmişti. Portekizli çalıştırıcıyla anlaşan yöneticiler, Estoril'in izin vermemesiyle masadan eli boş kalkmıştı.

SÖZLEŞME SÜRESİ VE MAAŞI BİLE BELLİYDİ

O dönem Portekiz basınında çıkan haberlerde Pinheiro'nun Beşiktaş ile 1,5 yıllık anlaşma sağladığı ve yıllık 900 bin Euro kazanacağı ifade edilmişti. Pinheiro'nun gelmeme sebebi ise Estoril ile yaptığı sözleşmedeki 350 bin Euro'luk fesih bedelini Beşiktaş'ın ödemek istememesi olduğu öne sürülmüştü.

Haberin Devamı