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Son Dakika | Beşiktaş'ta Tyler Boyd'a sürpriz talip! Eski takımı...
Yabancı sayısındaki fazlalık nedeniyle Beşiktaş yönetimi tarafından sözleşmesi dondurulan Tyler Boyd’a sürpriz talip çıktı.
Beşiktaş'ta lisansı askıya alınan Tyler Boyd'a eski kulübü talip oldu. ABD’li futbolcunun eski kulübü olan Avustralya ekibi Wellington Phoenix’in önümüzdeki günlerde Siyah-beyazlılar’la temasa geçeceği öne sürülüyor. (Takvim)
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