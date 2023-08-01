Son dakika: Beşiktaş'ta Tiran maçı bazı oyuncular için son şans olacak

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadroyu ve oyun sistemini belirleme çalışmalarında son aşamaya geldiklerini belirtip, perşembe günü KF Tiran takımıyla oynayacakları Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasının ‘karar maçı’ olacağını söyledi. Genel olarak tüm oyuncularının idmanlardaki gayretlerinden ve maçlarda gösterdikleri performanstan memnun olduğunu vurgulayan Güneş, sistem ve verimlilik açısından beklentilerini karşılayamayan bazı isimlerle yollarını KF Tiran karşılaşmasından sonra ayıracaklarını ifade etti. Transfere de değinen Şenol Güneş, başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimin bu konuda başarılı işlere imza attığını ifade ederek şöyle dedi:

NOKTA TRANSFER

“İstediğimiz nokta transferler gerçekleşti. Daniel Amartey, Jean Onana, Emrecan Bulut ve Ante Rebic, aradığımız niteliklere sahip, eksiklerimizi giderebilecek oyuncular. Hepsinden son derece umutluyum ve takımımıza büyük katkı sağlayacaklarına inanıyorum. Yönetimimiz bu arada transfer çalışmalarına da devam ediyor. İstediğimiz şartlarda oyuncular bulursak kadromuza katacağız.”

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