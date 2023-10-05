Son Dakika: Beşiktaş'ta sözleşme çıkmazı! Cenk Tosun ile ipler koptu... Yeni rotası belli oldu...

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile haftalardır yapılan görüşmeler sonrası yeni kontrat için anlaşma zemini bulunamamıştı.

Asbaşkan Emre Kocadağ’ın yürüttüğü görüşmelerde sonuç alınamayınca önceki gün Başkan Ahmet Nur Çebi, yıldız oyuncu ile biraraya geldi.

CENK TOSUN İLE İPLER KOPTU

Kulübün, yıllık 1.1 milyon Euro’luk teklifini kabul etmeyen Cenk’le böylece ipler koptu.

YENİ TAKIM ARIYOR

Fanatik'te yer alan haberde, Cenk Tosun'un transfer olmak için ABD’den takım arayışına geçtiği öne sürüldü.

Öte yandan aynı şekilde sözleşme uzatılamayan Salih Uçan ile de Başkan Çebi son görüşmeyi yapacak. Salih, yıllık 45 milyon TL garanti ücret isterken kulüp son olarak 27 milyon önermişti.