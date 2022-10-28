Son Dakika: Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi resmen başladı! Tesislere geldi, yardımcısı belli oldu... İşte sözleşme detayları

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Süper Lig’de 11. hafta sonunda zirve ile arasında sadece 4 puanlık fark bulunmasına rağmen takımın çizdiği istikrarsız görüntü sonrasında Valerien Ismael ile yolları ayırma kararı alan Beşiktaş yola Şenol Güneş ile devam etme kararı aldı.

Siyah beyazlılarda yönetim kurulunun yaptığı değerlendirme toplantısından takımı 2015-16 ve 2016-17’de üst üste 2 kez şampiyon yapan Güneş’in adı öne çıktı.

TARAFTAR DA YÖNETİM DE ISMAEL'E İNANCINI KAYBETTİ

Hatay maçında henüz 31. saniyede öne geçmesine rağmen baskısını arttırmak yerine geri çekilen siyah beyazlılarda oyun anlayışı nedeniyle uzun süredir eleştirilerin hedefinde olan Valerien Ismael’in kredisi 2-1’lik yenilgi sonrası tamamen bitti. Maç oynanırken taraftarların istifaya davet ettiği Fransız teknik adam, takım otobüsüne giderken dahi protestoların hedefi oldu. Son 6 maçta 5 kez puan kaybeden Beşiktaş’ta taraftarların ardından yönetimin de Ismael’e olan inancı tükenirken İstanbul’da kritik bir zirve gerçekleşti. Zirvenin ardından taraflar el sıkıştı.

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BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Siyah beyazlı kulüp, bu sabah saatlerinde KAP bildirimi yaparak teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş'le anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yapılan bildirim şöyle;

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile anlaşmaya varılmıştır. Sayın Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."

Yeni zaferler için, yine, yeni, yeniden evine hoş geldin Şenol Güneş. ☀🦅 pic.twitter.com/0ngEVCngAE — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 28, 2022

ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana bu şansı veren tüm Beşiktaş yönetimine teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce kamuoyunda çokça konuşuldu. Son dönemde gördüğüm sevgi sebebiyle de tüm taraftara teşekkür ediyorum."

VALERIEN ISMAEL'E TEŞEKKÜR

"Daha önceki birlikteliğimizde güzel şeyler ortaya koyduk. Eksiklerimiz de oldu. Ancak bana verilen sevgi, aramızdaki ilişkiyi gösteriyor. Şartların buraya gelmesini ne şartlar ne de yönetim istemezdi. Zaman zaman futbol takımlarında değişiklikler olabiliyor. Bundan önce çalışan tüm teknik heyete, başta Valerien Ismael'e teşekkür ediyorum."

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"Dün itibarıyla ilk konuşmayı yaptık. Sonra da akşam konuştuk. Bunları anlatmak zorundayım, çünkü hakkımızda çok yazıp çiziliyor. Türk futbol kamuoyuna açık ve net bilgiyi vermek durumundayız. Yoksa bu dalgada biz de boğulup gideriz. Beşiktaş'ın bugünden itibaren sorumlusu olan kişi olarak, takıma ve kulübe gelecek söylemlerin karşısında olacağımı bildirmek istiyorum. Kulübün de başarıya ihtiyacı var, benim de başarıya ihtiyacım var. Camianın ihtiyacı olan bu."

YARDIMCILIKLARINI AÇIKLADI

"Keyif alan, keyif veren bir futbol istiyoruz demiştim başkana zamanında. Bugün de aynısını söylüyorum. Kısa sürede radikal değişiklik olmadan, eldeki imkanlarla görevime devam etmek istiyorum. Daha önce Ceyhun Kazancı burada çalışıyordu, onunla devam edeceğim. Teknik heyette de Bayram Bektaş, Şeref Çiçek ve Eren Şafak'la beraber çalışacağım. Diğer personellerde çok büyük bir değişiklik olmayacak."

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"3 günlük bir süreç var. Bu kısa süreyi en iyi şekilde geçirmek durumundayız. 3 maçımız var. Kendi oyunumuza, eksiklerimize bakarak çözümler üretmeye çalışacağız. Eldeki tüm oyuncuların yeni bir başlangıç yapmasını bekliyorum. Gelecekle ilgili bütün düşüncelerimi sadece üç maç üzerinden konuşuyorum. Sonra bir ara olacak, kamplar olacak. Genel değerlendirmeyi birlikte yaparız. Bu kulüp çok büyük bir kulüp. İyi bir başkanı ve yönetimi var. Bana da ihtiyaçları olduğunu hissettiğim için buraya geldim. Görevimi en iyi yapacağımın sözünü veriyorum."

"Sezon sonunda camia nereye istiyorsa oraya gideceğiz. Beşiktaş'ın ismi nereye gider? Buraya geldiğim ilk sene söylemiştim. Büyük camiaların beklediği şey şampiyonluktur. Bunları konuşup zaman kaybetmeyeceğiz. Yol yapmak istiyoruz, mazeret üretip zaman kaybetmek istemiyoruz."

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"GERGİNLİK İSTEMİYORUM"

"Premier League oyuncuları konusuna katılmıyorum. Orası Premier League, burası Türkiye Ligi. Zaman zaman aldığımız sonuçlarla kendimizi oraya koymayalım, onları da buraya koymayalım. Gerginlik olmasını istemiyorum. Ben şu an dinlenmiş olarak geldim, bazen ben de sinirleniyorum. Camiaların kavgasından uzak durmaya çalışıp, şampiyonluk için yola çıkacağız. Sıralamadaki yerimizi konuşmaya gerek yok, öncelikle oyunumuzu düzeltmeliyiz."

"Yıldızlara bakıp 'Bir tanesinde ben varım.' dersem başarıya ulaşamam. Başarıya ihtiyacım var. Benim bu konuda projelerim vardı. Gerekirse konuşuruz. Mevcut yabancı kuralı neyse ona uyacağız. Tartışmasını yaparız, o ayrı konu. Zorlukları var, kabul ediyorum. Ancak şu andaki işimiz yarışmak."

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4. YILDIZ MESAJI

"Oyunculara varolan değerlerini gösterebiliyorsanız, sorun yok diyeceğim. Eğer ki gösteremiyorlarsa, bunu çözmeye çalışacağım. Tüm oyuncularımız değerli, hiçbirinden vazgeçemeyiz. Ancak takıma yararı olmayan dışarıda kalır. Üçüncü yıldızı ben takmıştım ancak sahtesini takmıştım. Sonra gerçeği geldi. Üçüncü yıldızın bir ayağında ben de vardım, şampiyonluklar gördüm. Ancak dördüncü yıldız benim değil, bizim işimiz. Başkan, takım, taraftar, medya... O güzel günleri görmek istiyoruz. Son 10 yıla bakarsak herhalde en çok şampiyonluğu olan takım Beşiktaş, en çok ses getiren takım da Beşiktaş."

"Takımın fiziksel durumu iyi deniyor ancak yine siz, takımın fiziksel durumunu tartışıyorsunuz. Ben işin sorumlusuyum, oyuncular benim gözüm ve kulağım. Bir vücut var ve ben de beyni olmak istiyorum. Onların yaptığı iyi işler de benim işim olacak, başarısızlıklarım da benim başarısızlığım olacak. Bu baskıyı azaltıp, coşkuyla beraber aklını kullanmalarını sağlamalıyız. Ben bunu dışarıdan bakarak söylüyorum. Seyircimizin muhteşem desteği var. Tüm koşullara rağmen bunu kaybetmemeliyiz. Sahadaki oyuncular da coşkuyla oynuyor. Oyuncular çok istekli ama kontrolsüz. Bence akıl kullanmak, duygulara göre ikinci planda kalıyor."

"Ben Ahmet Nur Çebi'yle yeni tanışmadım, dostluğumuz ayrı. Ancak onun olduğu yerde işi o yönetir, ben de takımı yönetirim. Bazen farklı yerlere çekilmeye çalışılabilir ancak burası aile şirketi değil. Ceyhun Bey, transferin hakkı verilmedi dedi. Transfer, herkesin ortak konuşması ve öyle yapılması gereken bir şey. Demek ki kötü gidersek bize de böyle yapacak."

"Oyun kurgusu olarak, Valerien Ismael'in doğru olarak kabul ettiği bir oyun vardı. Bazen taktik çalışmalarınız, ezberinize döner ve sadece bunu yapmaya başlarsınız. Sanki bu anlayış sebebiyle oyun kontrolü kayboldu gibi."

"DELE ALLI'NİN 50'Sİ BİZE YETER"

"Mesela benim tanıdığım Dele Alli, Tottenham'daki en iyi oyunculardan biriydi. Onun %50'si burada olsa yeterli. Eğer bunu yapamıyorsa, biz çözüm üretmeliyiz. Çok iyi oyuncular alabilirsiniz, ancak çok iyi oynayacaklar mı? Güneş gelince yıldızlar pek görünmüyor. Güneşin kıymetini bilelim. Çalışıp çalışmama konusunda kararsızdım. Ben ayrıldıktan sonra uzun süre Trabzon'daydım. Orada dolaştım, sisle beraber aşağıyı görmemeye çalışıyordum. Dinlendikten sonra düşündüm ve olabilecek en iyi senaryo gerçekleşti. Beşiktaş'ta çalışmak çok önemli."

"Muleka'yı hiç izlememiştim, ilk defa geçen sene izledim. Çok beğendiğim bir oyuncu. İlk geldiğimizde Mario Gomez ve Cenk Tosun vardı. Cenk oynuyordu, sonra bocaladı ve Mario oynadı. Sürekli değiştik. İşin sonunda ikisi de milli takımlarında oynadı. Uyumu sağladıktan sonra, sistem halledilir. Güneş her gün doğuyor. Tekrar batıyor, tekrar doğuyor. Onun için, her çıkışından faydalanmak gerekiyor."

ARDA GÜLER GÖNDERMESİ

"Çok genç, Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu oynamıyorsa ve benim genç oyuncu oynatıp oynatmamam tartışılıyorsa arkasında bir şey ararım."

AHMET NUR ÇEBİ'NİN SÖZLERİ

"Hedefimiz her zaman şampiyonluktur. Bu sene de şampiyonluğu kovalayacağımızı herkesin öğrenmesini istiyorum. Bugün, Beşiktaş taraftarının uzun süreden beri beklediği hocamız Sayın Şenol Güneş'i huzurlarınızda imzaya davet ettik. O da bizimle çalışmayı kabul etti. Valerien Ismael'e de teşekkürlerimi iletiyorum."

VALERIEN ISMAEL NEDEN AYRILDI?

"Hatay maçından sonra Valerien Ismael'in kalp kırıklığı olması ve enerji olarak bitmiş olması sebebiyle, hocamızın da isteğiyle bir kan değişikliği konusunda hemfikir olduk. Hakem hataları, medya... Bu hale bu şekilde geldik. Teknik kadromuzun üzerinde bir huzursuzluk yaratıldı. Artık bunları tartışmanın bir anlamı yok, önümüze bakacağız."

"Şenol Güneş, benim çok inandığım bir insandır. Son 10 senede 3 şampiyonluk kazandık. Hepsinde emeğimin olması beni gururlandırıyor. Şenol Güneş'le, Valerien Ismael ile vedalaşmamızın ardından ilk kez çarşamba günü görüştük. Onun bu işi başaracağına inanıyorum. Hoca seçiminde Valerien Ismael, Ceyhun Bey'in önümüze koyduğu alternatiflerden biriydi. Kararı o almadı. O dönem kararı, kulüp gerçeklerini de düşünerek ben aldım. Dışarıdan gelen hocaların da saygı görmeye hakkı var. Kendisini sevdiğimi paylaşmak istiyorum."

CEYHUN KAZANCI: İYİ BİR KADRO KURDUK AMA HAKKI VERİLMEDİ

"Hocamız için hayırlı olsun diyorum. Beşiktaş'ın konusu ben olamam, benim durumum olamaz. Burada çok daha büyük konulardan bahsetmeliyiz. Geldiğim dönemden beri, sizlerin de bildiği gibi bir rant dünyası var. Bazı şeyleri durdurunca bunlar olur."

"Hocamla dün tanıştık, çok verimli bir toplantı geçirdik. Şenol Güneş önderliğinde uzun yıllar boyunca başarılı dönemlerimize geri döneceğimize inanıyorum. İyi bir kadro kurduk ancak bu kadronun hakkı verilemedi. Şenol Güneş'le birlikte, şampiyonluk yarışına dahil olacağımızı düşünüyorum."

"ŞENOL GÜNEŞ'LE ÇALIŞMAM" DEDİ Mİ?

"Ben burada olduğuma göre, hocamla bir problemim yok. Bu masada birlikte oturuyoruz. Bu da bir cevap. Bahsedilen bir tehdit cümlesi. Benim haddime değil böyle bir şey. Ben Şenol Güneş'le dün tanıştım. Onunla şampiyonluklara ulaşabileceğimizi düşünüyorum."

ŞENOL GÜNEŞ TESİSLERE GELDİ



Valerien Ismael ayrılığı sonrası Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesislerine geldi.

Siyah beyazlı kulüple anlaşmaya varan deneyimli teknik adam, bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Güneş'in Beşiktaş'taki ikinci döneminin imza töreninin ve ilk basın toplantısının bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili tüm detayları Spor Arena'da bu sayfadan takip edebilirsiniz.

1.5 + 1 YILLIK SÖZLEŞME

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu, geçtiğimiz akşam Vadi İstanbul’da yönetici Serhan Çetinsaya’nın oteli Radisson Blu’da bir araya geldi.

Yapılan değerlendirmeden oy birliği ile Şenol Güneş kararı çıktı. Daha sonra zirveye tecrübeli teknik adam da katıldı ve Şenol Güneş 1.5+1 yıllığına yeniden Beşiktaş’ın hocası oldu.

ÜMRANİYESPOR MAÇINDA KULÜBEDE

Valerien Ismael’in sözleşme feshini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildiren Beşiktaş’ta evraklar yetişirse Cuma günü Nevzat Demir Tesisleri’nde takımın başında ilk idmanına çıkacak olan Güneş, pazar günkü Ümraniye maçında da kulübede olacak

Öta yendan anlaşma sonrası ilk demecini veren Şenol Güneş, "Yönetimle görüştük. Beşiktaş taraftarlarına selamlar. Yarım kalan bir hikâyemiz var. Burada çok güzel günler geçirdik. Sahada olmanın heyecanı başka. Ben aynı heyecanı taşıyorum." ifadelerini kullandı.

YARDIMCILIK GÖREVİ BAYRAM BEKTAŞ'IN

Beşiktaş, Şenol Güneş’in yardımcılığı konusunda Bayram Bektaş ile anlaşma sağladı. Bayram Bektaş, Eren Şafak ve Şeref Çiçek Şenol Güneş'in ekibinde yer alacak.

Tolga Zengin ve İlhan Mansız isimleri de bu pozisyon için gündemdeydi.

VALERIEN ISMAEL 1.72 PUAN ORTALAMASIYLA AYRILDI



Siyah-beyazlı ekibin başında 18 maça çıkan Valerien Ismael bu maçlarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu sezon son 6 lig sınavında sadece 1 galibiyet alabilen Fransız teknik adam, 1.72 puan ortalaması tutturdu.