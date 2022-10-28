Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yeniden parlayacaklar!

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Beşiktaş'ta ikinci kez teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yaptığı toplantıda siyah beyazlı takımda izleyeceği yol haritasını anlattı. 2015-2019 yılları arasında çalıştırdığı Beşiktaş’ı 2 kez Süper Lig şampiyonu yapan; 2016-17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final oynatan ve 2017-18’de de Şampiyonlar Ligi’nde namağlup gruptan çıkaran tecrübeli teknik adamın yeni dönemde öncelikli icraatları şöyle olacak:

1- Dele Alli'nin yeteneklerini öne çıkaracak

Şenol Güneş, Beşiktaş’ta ilk olarak Dele Alli’ye yoğunlaşacak. Çok değil, 3 yıl öncesine dek dünyanın en pahalı futbolcuları arasında yer alan Alli’nin takıma beklenen katkıyı yapamadığına inanan Güneş, İngiliz yıldıza, yeteneklerini ön plana çıkarabileceği bir rol verecek. Dele Alli tarzı üstün yetenekli oyunculardan yüksek verim almasıyla bilinen Şenol Güneş; geçmişte çalıştırdığı Selçuk İnan ve Anderson Talisca’ya kariyerlerinin en verimli sezonlarını yaşatmıştı.

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2- Rotasyona Mert Günok da girecek

Çoğu kişiye göre bu sezon siyah beyazlı takımın kanayan yarası olan kaleci sorunu da teknik direkör Şenol Güneş’in öncelikleri arasında. Uzun süren sakatlığını tamamen atlatan Mert Günok’u da rotasyona sokacak olan Güneş, milli takımda yıllarca forma giyen ve şampiyonluk tecrübesi bulunan 33 yaşındaki file bekçisini, Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin’e ciddi bir rakip haline getirerek forma rekabetini artıracak.

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3- Forvetlerin üçü de daha aktif olacak

Beşiktaş her ne kadar 20 golle ligin en çok gol atan 3. takımı olsa da, eski teknik direktör Valerien İsmael’in, forvet hattındaki Wout Weghortst, Cenk Tosun ve Jackson Muleka’yı yeterince efektif kullanamadığı, çoğu kişinin paylaştığı bir görüş. Şenol Güneş, farklı özelliklere ve yeteneklere sahip üç oyuncuyu daha aktif hale getirecek bir oyun planı geliştirecek; gerektiğinde hepsini aynı anda sahaya sürecek

4- Gençlere de şans verilecek

Valerien İsmael döneminde fazla şans bulamayan Berkay Vardar, Kerem Atakan Kesgin ve Oğuzhan Akgün de forma yarışına dahil edilecek. Şenol Güneş, önce bu gençleri moral motivasyon yönünden hazırlayacak, ardından maçlarda forma vererek kendilerini gösterme şansı verecek ve rotasyonu genişletecek. Takımda yapacağı değişikliklerin bir bölümünü hemen devreye sokacak olan Güneş, Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek arayı, planlarını uygulamaya koymak için önemli bir fırsat olarak görüyor.

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