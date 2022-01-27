Son Dakika: Beşiktaş'ta şans bulamayan Salih Uçan Başakşehir'e gidiyor!

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Sezon başında transfer olduğu Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Salih Uçan'ın yeni takımı netleşiyor.

TRT Spor'un geçtiği habere göre Salih Uçan, Medipol Başakşehir'le kiralık olarak anlaşmaya vardı. İttifak Holding Konyaspor'un da transfer etmek istediği orta saha oyuncusunun Başakşehir'in teklifini kabul ettiği belirtildi.

Salih Uçan'ın kısa süre içerisinde, kendisini sezon sonuna kadar Başakşehirli yapan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Beşiktaş'ta 15 maça çıkan ve sadece 6 kez ilk 11 başlayan Salih Uçan gol ya da asist katkısı yapamadı.