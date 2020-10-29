Son Dakika | Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Gökhan Töre...

Beşiktaş'ta adalesinde 1. derecede yırtık oluşan Gökhan Töre, 1 hafta sahalardan uzak kalacak ve Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'tan Gökhan Töre için yapılan açıklama şu şekilde:

Gökhan Töre’nin, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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