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Haber Giriş: 29.10.2020 - 17:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Gökhan Töre...

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Son Dakika | Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Gökhan Töre...
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Beşiktaş'Ta sakatlığı bulunan Gökhan Töre, bu hafta oynanacak Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta adalesinde 1. derecede yırtık oluşan Gökhan Töre, 1 hafta sahalardan uzak kalacak ve Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'tan Gökhan Töre için yapılan açıklama şu şekilde:

Gökhan Töre’nin, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Son Dakika | Beşiktaşta sakatlık şoku Gökhan Töre...

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