Son Dakika: Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sonrası Miguel Trauco sesleri!

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Beşiktaş'ta Eintracht Frankfurt'un kapısından dönen Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi Rangers oldu. 21 yaşındaki milli futbolcunun yerine alınacak isim ise belli oldu.

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Frankfurt, 21 yaşındaki futbolcu için geçtiğimiz ay Beşiktaş ile anlaşma sağlamış ancak son noktayı koymayıp geri adım atmıştı.

Milli futbolcu için ilk teklifi bonus dahil 6 milyon Euro olan İskoç temsilcisi, Beşiktaş'ın 6.5 milyon Euro artı %20 sonraki satıştan pay talebini değerlendirdi ve olumlu dönüş yaptı.

TOPLAMDA 6.5 MİLYON EURO

Önerilen rakamın yaklaşık 4 milyon Euro'luk kısmı doğrudan bonservis bedeli olacak. Rangers, kalan 2.5 milyon Euro'yu ise Rıdvan Yılmaz'ın forma giydiği maç sayısı, İskoçya şampiyonluğu, Avrupa kupalarına katılım gibi kriterlere göre ödeyecek.

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Genç sol bek de iki tarafın anlaşmaya varması üzerine İskoçya ekibiyle yaptığı görüşmelerde 5 yıllık kontrat ve 900 bin Euro yıllık ücret konusunda el sıkıştı.

RIDVAN'IN YERİNE TRAUCO

Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz için Rangers'la anlaşmasının ardından gözler, yerine transfer edilecek oyuncuya çevrildi.

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlı ekibe Fransa'nın Saint Etienne takımından ayrıldıktan sonra boşta olan Miguel Trauco önerildi.

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen ve bu nedenle Amerika kıtasından aldığı tekliflere henüz olumlu dönüş yapmayan Perulu futbolcu, 3 sezon formasını giydiği Fransız ekibiyle geçtiğimiz ay ilişkisini kesmişti.

Menajerler, 29 yaşındaki futbolcuyu uygun bir yıllık ücretle getirebileceklerini Beşiktaş'a iletti.