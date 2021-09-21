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Beşiktaş'ta Pjanic kararı! Sergen Yalçın'ın planı...

#Beşiktaş#Pjanic#Adana Demirspor
Beşiktaşta Pjanic kararı Sergen Yalçının planı...

Antalyaspor maçına rotasyon sebebiyle yedek başlayan Pjanic, bu akşam ilk 11’e dönüyor. Boşnak yıldız, Kartal’ın hücum hattını yönetecek.

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Kara Kartal’ın transfer döneminin son gününde İspanya La Liga ekibi Barcelona’dan sezon sonuna kadar kiraladığı Miralem Pjanic, Siyah-Beyazlı formayla macerasına iyi bir başlangıç yapmıştı.

Beşiktaş ’ta 2’si lig 1’i de Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı 3 maçta 2 asist yapan 31 yaşındaki futbolcu, yoğun takvim sebebiyle Antalyaspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlamıştı.

Ancak karşılaşmanın ilk yarısında Necip Uysal ve Mehmet Topal’ın sakatlık yaşaması sonrasında oyuna dahil olan Pjanic, hücum hattına hareket katmıştı.

Fanatik'in haberine göre; Tecrübeli futbolcu, bu akşamki Adana Demirspor mücadelesine ilk 11’de başlayacak. Yıldız isim, özellikle asistleriyle hücum hattına önemli destek olacak.

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#Beşiktaş#Pjanic#Adana Demirspor