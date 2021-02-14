MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika: Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sakatlandı!
GeriFutbol Son dakika: Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sakatlandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 14.02.2021 - 12:50 | Son Güncelleme:

Son dakika: Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sakatlandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un sağ alt baldır arka adalesinde 1. derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Yıldız futbolcunun iki hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Oğuzhan Özyakup’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, alt baldır arka adalesinde (soleus) zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir.

Oğuzhan Özyakup’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yoğun kar yağış altında gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptı. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, maç için bugün Ankara'ya gidecek.

Hürriyet

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle