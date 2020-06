Son Dakika | Beşiktaş'ta N'Koudou'dan maç sonu itiraf: 'Sonucunu aldım'

Süper Lig'de Denizlispor'u 5-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ve Abdoulay Diaby maç sonunda açıklamalar yaptı.

N'KOUDOU: ELHAMDÜLİLLAH SONUCUNU ALDIM

N'Koudou maçın ardından "Bu akşam kazanmalıydık, Antalyaspor'a talihsiz bir şekilde kaybetmiştik. Antrenmanda daha fazla bitiricilik çalışıyorum. Bu akşam da Elhamdülillah sonucunu aldım. İnşallah böyle devam eder. Maç maç devam etmeliyiz. Karantinada kaldık, evde kaldık, bu süreçte güçlü kalmak kolay olmuyor. Önümüze bakacağız ve kazanarak devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

DIABY: SERGEN HOCANIN KATKISI VAR

Aboulay Diaby ise "Takımda herkes iyi oynadı. Rakip kim olursa olsun deplasmanda 5 golle kazanmak her zaman iyidir ve sıra dışıdır. Sergen Hoca, ofansif oyuncuydu. Yaratıcı oyuncuları, hücumda katkı yapanları seven bir hoca. Bizden her zaman hücum etmemizi istiyor. Bizlere katkısı var" dedi.