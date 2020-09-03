MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Beşiktaş'ta N'Koudou şoku! Tedavisine başlandı...
GeriFutbol Son dakika | Beşiktaş'ta N'Koudou şoku! Tedavisine başlandı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 17:34 | Son Güncelleme:

Son dakika | Beşiktaş'ta N'Koudou şoku! Tedavisine başlandı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Beşiktaş'ta N'Koudou şoku! Tedavisine başlandı...
Abone Olgoogle-news

Beşiktaşlı futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'nun sol "biceps femoris" adalesinde zorlanma tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı hazırlık maçında, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Georges N'koudou'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol biceps femoris adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edilmiştir. N'koudou’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Son dakika | Beşiktaşta NKoudou şoku Tedavisine başlandı...

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle