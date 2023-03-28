Son Dakika: Beşiktaş'ta Mert Günok'a yeni sözleşme

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Beşiktaş’ta sakatlıklar nedeniyle formasından uzun süre ayrı kalan Mert Günok, dönüşüyle birlikte şampiyon kadroda yer alan Ersin Destanoğlu’nu geride bıraktı.

Başarılı performansıyla A Milli Takım’daki formasını da kapan Mert, Beşiktaş Yönetimi’ni harekete geçirdi.

Fanatik'in haberine göre; sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan 34 yaşındaki file bekçisiyle görüşmelere kısa süre içerisinde başlamak isteyen Siyah-Beyazlılar, tecrübeli ismin sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmak istiyor.