Son Dakika: Beşiktaş'ta Mert Günok, Club Brugge maçına damga vurdu! Türk duvarı... "İşimiz bu"

Haberin Devamı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk haftasında Club Brugge'a konuk oldu. Belçika'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Club Brugge, 77. dakikada Vanaken'in golüyle öne geçerken ikinci gole temsilcimizin kalecisi Mert Günok izin vermedi. Dakikalar 88'i gösterdiğinde sahneye Cenk Tosun çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte iki takım da gruba 1'er puanla başladı. İkinci haftada Beşiktaş evinde Lugano'yu ağırlayacak. Club Brugge ise deplasmanda Bodo Glimt ile kozlarını paylaşacak.

MERT GÜNOK MAÇA DAMGA VURDU

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Belçika'daki performansıyla dikkat çekti. Deneyimli eldiven, birçok atakta Club Brugge hücumlarına geçit vermedi.

Haberin Devamı

TAM 8 KURTARIŞ YAPTI

Beşiktaş'ta 8 kurtarışla maça damga vuran Mert Günok, özellikle 72. dakikada Andreas Skov Olsen'in şutunda çok kritik bir şekilde golü önlemişti. 1-0'dan sonra farkın açılmasına engel olan Mert Günok, 85. dakikada bu kez Casper Nielsen'in şutunda başarılıydı. Takımını ayakta tutan Mert Günok, 1-1 sonrası da son atakta 90+6. dakikada Ferran Jutlga'nın şutunda hata yapmadı.

İLK HAFTADA ZİRVEDE YER ALDI

Club Brugge karşısında kalede devleşen Mert Günok, Konferans Ligi grup aşamasının ilk haftasında kurtarış sayısında en yüksek sayıya ulaşan isim oldu.

'GEREĞİNİ YAPTIK, SONUÇTA İŞİMİZ BU'

Maçı değerlendiren Mert Günok, "Gereğini yaptık, sonuçta işimiz bu. Takım olarak çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz açıkçası. Oyun genelde Brugge'nin kontrolünde geçti. Ama bu zor deplasmanda en azından bir puan alabildik. Mutlu değiliz. Galibiyetle başlamak isterdik. Ama olmadı. Bir puanla yetineceğiz." dedi.

Milli kaleci sözlerine, "Burada hedefimiz büyük. Maçtan önce de konuştuğumuzda hedefimizin büyük olduğunu ama adım adım gitmemiz gerektiğini söyledik. Diğer kaptanlar olmadığı için ben kaptan olarak çıktım. Bu benim için çok önemli bir gurur ve görev. Beşiktaş'ın kaptanı olarak sahaya çıkmak benim için her zaman bir şereftir." diyerek devam etti.

Haberin Devamı

Mert Günok son olarak, "Taraftarlarımız bizi her zaman destekliyorlar. Bundan sonra da devam etsinler. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her maçı kazanmak zorundayız. Buraya gelen taraftarlarımıza da teşekkür etmek lazım. Bize destek oldular. Desteklemeye devam etmelerini diliyorum." sözlerini noktaladı.