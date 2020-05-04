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Futbol
Haber Giriş: 04.05.2020 - 08:26,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Ljajic'in yerine Gaitan!

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Son Dakika | Beşiktaş'ta Ljajic'in yerine Gaitan!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Lille'de forma giyen Arjantinli oyuncu Nico Gaitan'ı gündemine aldı.

Sırp basını, siyah-beyazlı takımın teknik patronu Sergen Yalçın'ın gelecek sezon Adem Ljajic'i istemediğini ileri sürdü.

Haberde; 47 yaşındaki teknik adamın performansından memnun olmadığı Ljajic'in yerine Nico Gaitan'ın transferini talep ettiği belirtildi.

Arjantinli futbolcunun Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sırp medyasında yer alan haberde ayrıca bonservisi elinde olan Gaitan'ın daha düşük maaşla Beşiktaş'ta forma giyebileceği aktarıldı. (Sabah)

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