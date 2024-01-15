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Son dakika: Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılmıştı! Valentin Rosier'in yeni adresi belli oldu... | Anlaşma sağlandı!

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#Beşiktaş#Valentin Rosier#TRANSFER
Son dakika: Beşiktaşta kadro dışı bırakılmıştı Valentin Rosierin yeni adresi belli oldu... | Anlaşma sağlandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 17:03

Son dakika haberleri: Yeni teknik direktörü Fernando Santos ile çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah - beyazlılarda Fenerbahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılan 5 isim arasında yer alan Valentin Rosier'in geleceği merak ediliyordu. Bir süredir kulüplerle görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Fransız yıldız için Nice ile anlaştı. İşte detaylar...

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Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fernando Santos'u getiren Beşiktaş, Portekizli çalıştırıcı yönetimindeki ilk maçından 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Siyah - beyazlılarda Fenerbahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılan futbolcuların geleceği de merak edilen konular arasındaydı...

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri yer almıştı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

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Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Valentin Rosier'in yeni adresi de belli oldu.

Son dakika: Beşiktaşta kadro dışı bırakılmıştı Valentin Rosierin yeni adresi belli oldu... | Anlaşma sağlandı

NICE, BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI

TRT Spor'un haberine göre Ligue 1 ekibi Nice, Rosier'in kiralık transferi için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Son dakika: Beşiktaşta kadro dışı bırakılmıştı Valentin Rosierin yeni adresi belli oldu... | Anlaşma sağlandı

SATIN ALMA OPSİYONU

Haberde oyuncu için yapılan anlaşmada 2.8 milyon euro satın alma opsiyonunun da bulunduğu kaydedildi. Fransız ekibinin Rosier ile görüşmelere başladığı ve kısa süre içinde resmi imzaların atılmasının beklendiği aktarıldı.

Son dakika: Beşiktaşta kadro dışı bırakılmıştı Valentin Rosierin yeni adresi belli oldu... | Anlaşma sağlandı

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1637 dakika süre aldı ve 2 asist yaptı.

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#Beşiktaş#Valentin Rosier#TRANSFER

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