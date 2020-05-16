Son Dakika | Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Caner Erkin kararı sezon sonuna bırakıldı!

Spor Arena / İsmail ER - Başkan Ahmet Nur Çebi dahil 9 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında Beşiktaş’ta gündem bir anda değişirken teknik direktör Sergen Yalçın hem yol haritaları hem de takımdaki gelecekleri merak edilen oyuncuların durumu ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Öncelikle normal şartlarda takımı bugünden itibaren 3 günlük kampa almayı planlayan Yalçın koronavirüs nedeniyle şoke olduklarını ifade ederken, önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar tüm antrenmanları iptal ettiklerini ve çarşamba günü genel bir testten geçtikten sonra antrenman programına karar vereceklerini söyledi.

Korona konusu bizi çok yıprattı

47 yaşındaki teknik adam, ellerinde bulunan sağlam oyuncularla yola devam etme planları üzerinde durduklarını belirtirken, “Ülkelerinden dönüşte Güngören’de bakanlığa ait yurtta karantinada bulunan beş arkadaşımız da aramıza katılacak. Hem teknik hem de fizik olarak oyuncuları hazırlama konusunda plan ve programlarımız hazır ancak bizi en çok üzen olay başkanımız Ahmet Nur Çebi, yöneticilerimiz Mesut Urgancılar, Fatih Avşar ve diğer arkadaşlarımız ile çalışanlarımızın koronavirüs testlerinin pozitif çıkması. Bu olay bizleri gerçekten çok yıprattı. Bazı oyuncularımızın da koronavirüs ile ilgili olarak yaşadıkları stresi asgariye indirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Şu an negatif bir düşüncem yok

Siyah beyazlı takımın teknik patronu, sözleşmeleri bitecek olan ve Fenerbahçe’nin gündeminde oldukları iddia edilen Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile takımın emektarı Necip Uysal’ın durumuyla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Yalçın; Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Necip Uysal ile ilgili kararı da haziran ayında devam edecek 8 maç sonrası vereceğini ifade ederken, “Şu an elimizdeki mevcut kadrodaki tüm oyunculardan benim hiçbirisi ile ilgili olumsuz düşüncem yok. Bu nedenle şu anda Gökhan, Caner, Necip’ten memnunum” dedi.