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Son Dakika: Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'dan sert açıklamalar! Divan'da gergin anlar...

#Beşiktaş#Fikret Orman#Futbol
Son Dakika: Beşiktaşta eski başkan Fikret Ormandan sert açıklamalar Divanda gergin anlar...

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman, siyah beyazlı ekibin 2021 yılı 3. Olağan Divan Kurulu toplantısında konuştu. Orman, konuşmasını gerçekleştirdiğini esnada gelen tepkiler üzerine üyelerden susmalarını ve sözünü bölmemelerini istedi. Fikret Orman konuşmasının ardından divan kurulu toplantısından ayrıldı.

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Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 3. Olağan Divan Kurulu toplantısı başladı. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Beşiktaş Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginarın üyeleri bilgilendiren kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Kurulda Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler yer aldı. Öte yandan eski başkan Fikret Orman ve bazı eski yöneticiler de divan kurulu toplantısına katıldı.

FİKRET ORMAN KONUŞTU, ORTAM GERİLDİ

Fikret Orman, 2 yıl sonra ilk kez gittiği Vodafone Park'ta sert açıklamalarda bulundu. Orman, konuşmasını gerçekleştirdiğini esnada gelen tepkiler üzerine üyelerden susmalarını ve sözünü bölmemelerini istedi.

Fikret Orman konuşmasının ardından divan kurulu toplantısından ayrıldı. Orman salondan ayrılırken kendisine yönelik tepkiler devam etti.

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FİKRET ORMAN'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

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2 seneyi geçtik. Ben böyle konuşma yaparken heyecanlanmam ama zaman geçince heyecanlandım. Buraya gelmeden önce "hesap soracak" tarzı şeyler ve alakam olmayan röportajlar gördüm. Ben 40 seneye yakın, 38 senedir kongre, 18 senedir de divan kurulu üyesiyim. Ben yaptığım konuşmalarda Beşiktaşlıyız, divan kurulundayız bilincinde oldum.

Beşiktaş'a yakışmayacak üsluba hiçbir divan kurulu üyesinin müsaade etmeyeceğini, benim de böyle bir niyette olmadığımı belirtmek isterim. "Neden bu zamana kadar gelmedin?" dendi. Pandemi vardı zaten. Benim bıraktığımdan bu yana ikinci divan toplantısı bu. Öncekine gelmeye niyetlenmiştim ama sezon başı olduğu için dedikodu çıkmasın diye katılmadım.

Benim itibarımla oynamanın kimseye yararı yoktur. Bunlar doğru şeyler değil. Ben senelerdir buraya gelirim. 40 seneye yakın buraya geliyorum, ilk defa bir başkan ayrıldıktan sonra Divan Kurulu toplantısına geldi. Bunların normalleşmesi lazım. Yönetim kurulunun da görevi camiayı germek değil toplayıcı olmaktır. Kimseyle kişisel bir mevzum yoktur. Bunlara ne gerek var?

Akşam maçımız var, taraftarımızın çoğu bu konuşmalardan çok maçı bekliyor. 'Muhalefet sosyal medyada bombardıman yapıyor' deniliyor. Kim yapıyor bunu? Söyleyin bilelim. Ben bunlardan çok çektim ama bu yönetim kurulu çekmesin. Bunu yapanlar açıklansın da bilelim, önüne geçelim. Toplantılar yapılıyormuş... Kim bunlar? Birisi çıksın 'Fikret Orman beni aradı, benimle konuştu' desin. Kabadayılara telefon açtırtma... Kim açtırmış? Söyleyin bilelim.

Raporun açıklanacağını duydum, çok sevindim. Bu statta ne emekler döktüm. Şu dedikoduları hak ettik mi biz? Yeni gelen yönetim önüne süre alabilmek için eskiyle alakalı konuşuyor. Başta anlayabilirsiniz ama 3 sene oldu. Beşiktaş'ın borcu... Biz Beşiktaş'ı aldığımızda ne yaptık? Yüzdürdük. Bu borcu kapatabilmek için ya sermaye koyacağız ya da malımızı satacağız. Ya da büyük bir kar edeceğiz. Kar için gideri kısmamız lazım. Bunu yapabilir miyiz? Taraftar transfer istiyor. Transfer yapılmasaydı taraftar hakaretler içerisinde tepki gösterecekti. Bu durumda ne yapıyoruz? Yüzdürüyoruz. Eski yönetimler de yüzdürdü, bu yönetim de yüzdürüyor.

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Bu yönetim kurulu bir şey mi yaptı şimdi? Döviz almış gitmiş. Bu borcun burada durmasının en büyük katkısı benim. Ben bütün borcu TL'ye çevirdim. O zaman bu işin başına şu andaki CEO'muzu koymuştuk. Bankalar Birliği anlaşmasını yaparken 5 senenin 10 seneye çıkacağını biliyorduk. Onların hepsinde emeklerimiz var.

'Başkan menajerlere ödemeler yaptı' denildi. 6 senede bir kişiye 100 lira ödeme yapmış mıyım? Açıklansın kime ödeme yapılmış. Hangi menajere ödeme yapmışım? 11 tane daire aldık Beşiktaş'a. Kötü mü yahu? Tapusuyla mal aldık. Sanki ben başka yere hizmet ettim, ben size, Beşiktaş'a hizmet ettim. Her şeyi Beşiktaş için yaptım. Bu işlerde Ahmet Nur Çebi'nin emeği var mıdır? Her zaman inkar ediyor ama vardır. Beraber yaptık.

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Ljajic ilk geldiği sene iyi oynadı, biz de transfer ettik. Sonradan da oynamadı. Futbolda bu var maalesef. Rakiplere bakın... Vida'ya para verildi deniliyopr, Ghezzal'a ne verildi? Beni kötülemek Beşiktaş'a bir şey kazandırmaz. Gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık.

Altyapıdan oyuncular çıkıyor, o tesisleri kim yeniledi? Kim yaptırdı? Eski başkanlarımızın adını verdik tesislere. Eski başkanları iyi bir yere koyacağız ki bizden sonrakiler de bize yapsın aynısını. Ben eski yöneticilerimize her zaman teşekkür ettim. Maça gelecekler, Avrupa'ya gidecekler... Her zaman bizimle olurlardı. Kim kiminle maça gitmiş bu inceleniyor. Ben hiç sorar mıydım böyle şeyleri. Kavgalar olmuş falan bunlar gelir geçer. Beşiktaş'a hizmet için devam ederiz...

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Söyleyecek, cevap verecek çok şey var ama germeyelim ortamı. Bunu tehdit olarak algılamayın ama bundan sonra ben ve arkadaşlarımın şahsiyetleriyle alakalı konuşan olursa aynı şekilde cevap vereceğim. Yönetim kuruluna2-3 tane tavsiytede bulunaağım. Şu kıtlık enerjisinden çıkalım, bolluk enerjisinde olalım. İlk geldiğimizde biz de böyleydik. 50-60 bin forma satılıyordu 500 binlere çıkardık. 'Yok' diyerek olmaz, bu kulübü de etkiliyor, sponsorlukların da önünü kapatıyor. Olumlu bakalım her şeye. Bu akşam inşallah kazanırız. Bu akşamdan sonra fikstürümüz biraz daha rahatlıyor. Önümüzde yürüyecek çok yol var, sıralamaya, kayıplara takılmayalım. İyi olacağız.

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#Beşiktaş#Fikret Orman#Futbol

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