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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.05.2020 - 18:09,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz sevinci!

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Son Dakika | Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz sevinci!
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Beşiktaş Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada gruplar halinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanına Dorukhan Toköz, Atiba Hutchinson, Pedro Rebocho, Muhammed Elneny, Enzo Roco, Abdoulay Diaby, Erdoğan Kaya ve Ersin Destanoğlu'nun katıldığı belirtildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcuların, açma-germe, tam sahada koşu, kondisyon ve şut çalışması yaptıkları kaydedildi.

Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından 11 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00 ve 15.00'te 2 grup halinde yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

 

Son Dakika | Beşiktaşta Dorukhan Toköz sevinci

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