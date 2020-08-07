MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Beşiktaş’ta Doğukan İnci transferi askıda!
GeriFutbol Son dakika | Beşiktaş’ta Doğukan İnci transferi askıda!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 14:58,Son Güncelleme:

Son dakika | Beşiktaş’ta Doğukan İnci transferi askıda!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Beşiktaş’ta Doğukan İnci transferi askıda!
Abone Olgoogle-news

TFF 3’üncü Lig temsilcisi Karşıyaka’da forma giyen Doğukan İnci’nin Beşiktaş’a transferinin askıya alındığı öğrenildi.

Sezon bitmeden önce genç futbolcuya talip olan siyah-beyazlıların, sezon bittikten yeşil-kırmızılılara yeni bir teklif sunmadığı belirtildi. 



İlk etapta Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç’ün Doğukan transferini görüştükleri ancak Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ne gitme hakkı kazanmasının ardından yeni bir gelişme yaşanmadığı kaydedildi.

Kaf-Kaf, Doğukan için 2.5 milyon TL bonservis ücreti belirlerken, sözleşmesi devam eden futbolcunun değerinin altında satılmayacağı bildirildi. 21 yaşındaki oyuncu geçen sezon 14 kez rakip fileleri sarstı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle