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Son Dakika: Beşiktaş'ta Dele Alli için geri sayım! Transferde son durum...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Dele Alli
Son Dakika: Beşiktaşta Dele Alli için geri sayım Transferde son durum...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 09:20

Beşiktaş, bu hafta 3 yıldıza birden imza attırmayı hedefliyor. Dele Alli, evrak sorunlarının ardından Siyah Beyazlı formayı giyecek. Ayrıca Isak Hien ile Kerem Atakan’ın da Beşiktaş’a katılması bekleniyor.

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Transfer çalışmaların tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş Yönetimi, orta saha için dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyordu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’da görev yapan Dele Alli’yi kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar, evrak sorunları nedeniyle transferi ertelemişti.

Fanatik'te yer alan haberde, artık anlaşma için sona gelindiği kaydedilirken, 26 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle de arasındaki son problemleri gidermeye çalıştığı belirtildi. Yani gelecek hafta Kara Kartal’da transferlerin tamamlanması bekleniyor. Bu paralelde stoper arayışlarına da devam eden Beşiktaş, İsveç’te Djurgarden’de görev yapan Isak Hien’i de bitirmek istiyor.

İsveç’ten ayrılmak istiyor

İsveç ekibi, pazarlıklara 3.5 milyon Euro’dan başlarken, tarafların orta yolda bulmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Özellikle 23 yaşındaki savunmacının yurtdışına çıkma isteği Beşiktaş’ın elini kolaylaştırıyor. Son olarak Sivasspor ’dan Kerem Atakan Kesgin’i kadrosuna katmak isteyen Kara Kartal, Yiğido ile prensip anlaşmasına varmıştı. 21 yaşındaki futbolcu için de sona gelindiği ve bu hafta imzaların atılacağı belirtildi.

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#Transfer#Beşiktaş#Dele Alli

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