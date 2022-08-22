Son Dakika: Beşiktaş'ta Dele Alli için geri sayım! Transferde son durum...

Haberin Devamı

Transfer çalışmaların tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş Yönetimi, orta saha için dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyordu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’da görev yapan Dele Alli’yi kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar, evrak sorunları nedeniyle transferi ertelemişti.

Fanatik'te yer alan haberde, artık anlaşma için sona gelindiği kaydedilirken, 26 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle de arasındaki son problemleri gidermeye çalıştığı belirtildi. Yani gelecek hafta Kara Kartal’da transferlerin tamamlanması bekleniyor. Bu paralelde stoper arayışlarına da devam eden Beşiktaş, İsveç’te Djurgarden’de görev yapan Isak Hien’i de bitirmek istiyor.

İsveç’ten ayrılmak istiyor

İsveç ekibi, pazarlıklara 3.5 milyon Euro’dan başlarken, tarafların orta yolda bulmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Özellikle 23 yaşındaki savunmacının yurtdışına çıkma isteği Beşiktaş’ın elini kolaylaştırıyor. Son olarak Sivasspor ’dan Kerem Atakan Kesgin’i kadrosuna katmak isteyen Kara Kartal, Yiğido ile prensip anlaşmasına varmıştı. 21 yaşındaki futbolcu için de sona gelindiği ve bu hafta imzaların atılacağı belirtildi.