MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Beşiktaş'ta Caner Erkin kararı! Sergen Yalçın'ın planlarında yok
GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta Caner Erkin kararı! Sergen Yalçın'ın planlarında yok
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 18.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Caner Erkin kararı! Sergen Yalçın'ın planlarında yok

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Beşiktaş'ta Caner Erkin kararı! Sergen Yalçın'ın planlarında yok
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş’ın genç ve gelecek vadeden oyunculara ihtiyacı olduğunu belirten 47 yaşındaki teknik adam, sakatlık veya ceza olmaması halinde sol kanadı Rıdvan Yılmaz’a emanet edecek.

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Süper Lig’de kalan 7 karşılaşmayla ilgili planlarında Caner Erkin’e yer yok. Siyah beyazlı takımın genç ve gelecek vadeden oyunculara ihtiyacı olduğunu belirten Sergen Yalçın sakatlık veya ceza olmaması halinde sol kanadı Rıdvan Yılmaz’a emanet edecek. Siyah beyazlı takımın gençleştirme hareketine başladığını söyleyen Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ da “Sergen Yalçın takımın patronu. Gelecekle ilgili projelerimizi konuşuyoruz. Genç oyunculara sahip çıkması bizleri mutlu ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

REBOCHO'YA DA VEDA EDİLİYOR

Bu arada Caner Erkin hiçbir takımdan teklif almadığını belirterek sezon sonunda Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağı konusunda karar verileceğini ve menajerinin anlaşacağı ekiple yer alabileceğini vurguladı. Caner’in ardından takımın diğer sol beki Pedro Rebocho ile ilgili de kritik bir karar alındı. Sergen Yalçın’ın verdiği rapor doğrultusunda yeni sezonun planmasına başlayan siyah beyazlılar etapta verim alınamayan ve takımda kiralık oynayan Portekizli futbolcuyu gönderilmesi kararlaştırıldı.

 

Son Dakika | Beşiktaşta Caner Erkin kararı Sergen Yalçının planlarında yok

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle