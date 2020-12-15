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Futbol
Haber Giriş: 15.12.2020 - 17:53 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta bir futbolcu pozitif çıktı!

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Son Dakika | Beşiktaş'ta bir futbolcu pozitif çıktı!
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Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu maçı öncesinde bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Futbol Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda, 17 Aralık Perşembe günü Vodafone Park’ta Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza Covid-19 PCR testi yapılmıştır.

Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

 

Son Dakika | Beşiktaşta bir futbolcu pozitif çıktı

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