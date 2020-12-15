Son Dakika | Beşiktaş'ta bir futbolcu pozitif çıktı!
Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu maçı öncesinde bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Futbol Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda, 17 Aralık Perşembe günü Vodafone Park’ta Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza Covid-19 PCR testi yapılmıştır.
Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.
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