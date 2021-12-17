Son Dakika: Beşiktaş'ta beklenmedik Bruno Pinheiro pürüzü! Estoril yanaşmıyor...

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Spor Arena Dış Haberler - Sergen Yalçın sonrasında takımı Bruno Pinheiro'ya emanet etmek isteyen Beşiktaş, Portekizli teknik adamla anlaşmasına rağmen kulübü Estoril ile henüz el sıkışamadı.

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Beşiktaş, Bruno Pinherio ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Portekizli çalıştırıcının söz konusu sözleşme kapsamında yıllık 900 bin Euro kazanacağı öne sürüldü.

Haberde ayrıca, Bruno Pinheiro'nun sözleşmesinde başarı gelmesi halinde sözleşmenin uzatılacağına daire bir maddenin de olacağı iddia edilirken ekstra başarı bonuslarının da yer alacağı belirtildi.

KULÜBÜ İLE ANLAŞILAMADI

Öte yandan O Jogo, Bruno Pinheiro ile kontrat detaylarını dahi belirleyen Beşiktaş'ın Estoril ile sözleşme fesih bedeli yüzünden henüz anlaşma sağlayamadığını öne sürdü.

Haberde, "Beşiktaş, Pinheiro'nun mevcut sözleşmesinde yer alan 350 bin Euro değerindeki fesih maddesini ödemek istemiyor. Estoril ise söz konusu fesih bedelinin ödenmemesi durumunda Pinheiro'nun ayrılmasına izin vermemeyi düşünüyor." denildi.