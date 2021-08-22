Son dakika: Beşiktaş'ta ayrılık! Mert Günok transferi sonrası...
Beşiktaş'ın Mert Günok’u kadrosuna katmasının arsından 3. kaleci konumuna gelen Utku Yuvakuran takımdan ayrılıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Utku için Beşiktaş ile anlaşma aşamasına geldi. NTV Spor'a konuşan kulüp başkanı Adil Gevrek, Utku’nun transferini 1 hafta içinde tamamalanak istediklerini söylerken, “Beşiktaş’a teklifimizi ilettik. Görüşmeler olumlu ilerliyor. Utku’yu satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralamak istiyoruz.” şeklinde konuştu.
Beşiktaş’ta 5. sezonun geçiren Utku’nun siyah beyazlılar ile sözleşmesi 2024’te sona eriyor.
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