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Futbol
Haber Giriş: 20.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'ta ayrılık! Çaykur Rizespor'a kiralandı...

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Son Dakika: Beşiktaş'ta ayrılık! Çaykur Rizespor'a kiralandı...

Son dakika haberi... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncuları belirliyor. Siyah-beyazlılar, kadroda düşünülmeyen Tyler Boyd'u Süper Lig ekibine kiraladı.

Spor Servisi - Beşiktaş ABD’li kanat oyuncusu Tyler Boyd’u sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor’a kiraladı. Temmuz 2019’da 2.4 milyon Euro’ya Guimaraes’ten alınan 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında da Demir Grup Sivasspor’da kiralık olarak forma giymişti.

Beşiktaş ayrıca, 20 yaşındaki genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz’ı sezon sonuna dek TFF 1. Lig ekibi Bereket Sigorta Ümraniyespor’a kiraladı.

Son Dakika: Beşiktaşta ayrılık Çaykur Rizespora kiralandı...

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