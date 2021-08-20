Son Dakika: Beşiktaş'ta ayrılık! Çaykur Rizespor'a kiralandı...

Spor Servisi - Beşiktaş ABD’li kanat oyuncusu Tyler Boyd’u sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor’a kiraladı. Temmuz 2019’da 2.4 milyon Euro’ya Guimaraes’ten alınan 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında da Demir Grup Sivasspor’da kiralık olarak forma giymişti.

Beşiktaş ayrıca, 20 yaşındaki genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz’ı sezon sonuna dek TFF 1. Lig ekibi Bereket Sigorta Ümraniyespor’a kiraladı.

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...