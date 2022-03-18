Son Dakika: Beşiktaş'ta Anderson Talisca transferi için çalışmalar başladı!

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Yeni sezon kadro planlaması için erkenden kolları sıvayan Beşiktaş ’ta son dönemde ismi en çok konuşulan isimlerin başında Anderson Talisca yer alıyor. Siyah- Beyazlılar’ın yeniden gündemine giren yıldız oyuncu hakkında Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de, “Talisca da gelebilir, daha iyisi de” sözleri büyük heyecan yarattı. Her fırsatta sosyal medyada Beşiktaş’a karşı duyduğu özlemin sinyallerini veren, gittiği günden bu yana taraftarla iletişimini koparmayan Talisca’nın hedefte yer alması sosyal medyada Beşiktaşlı futbolseverleri de ateşledi. Başarılı oyuncuyla ilgili olarak son günlerde binlerce paylaşım yapılırken, “Talisca gelsin yeter” yorumları ön plana çıktı. Yönetim de bu ilginin tam anlamıyla farkında.

Kazancı çalışmalara başladı

Avrupa, Süper Lig ve kupa maceralarının kötü sonuçlanmasıyla beraber başarısız geçen sezonun ardından Çebi ve ekibi taraftarın gönlünü bu şekilde bir yıldız transferiyle almak istiyor. Fanatik'in haberine göre; Sportif direktör Ceyhun Kazancı da bu konuda adımlara resmen başladı. Oyuncunun durumu yakından takip edilirken transferin gerçekleşebilmesi adına mali durum için de zemin hazırlanıyor. Beşiktaş sezon bitmeden Talisca transferinde mutlu sona ulaşmak için tüm şartları zorlayacak.

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Beşiktaş'ta unutulmaz rakamlar

Beşiktaş’ın yeniden kadrosuna katmak istediği Talisca, Türkiye’de muhteşem izler bıraktı. 80 maça çıkan başarılı oyuncu, 37 gol atarken 14 de asist yaptı.

Aboubakar ve Cenk

Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi’nin geri getirmek istediği diğer iki isim ise Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar... Her iki oyuncuyla da dirsek teması devam ediyor. Cenk Tosun’un sözleşmesinin sona ermesi beklenirken Aboubakar’ın durumu da yakından takip ediliyor. İki oyuncuyla ilgili somut girişim yapılmış değil, ancak Talisca’dan sonra Kartal bu transferleri de bitirmeyi çok istiyor.