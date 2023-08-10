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Son Dakika: Beşiktaş'ta Anderson Talisca operasyonu! İndirim yapmaya hazır, teklif ortaya çıktı...

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#Beşiktaş#Transfer#Anderson Talisca
Son Dakika: Beşiktaşta Anderson Talisca operasyonu İndirim yapmaya hazır, teklif ortaya çıktı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 08:34

Al Nassr’dan 10.5 milyon Euro kazanan Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönmek için maaşında indirime hazır. Geri dönmesi için taraftarın seferber olduğu Sambacı’nın Kara Kartal’dan maaş beklentisinin 8 milyon Euro olduğu öne sürüldü.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Anderson Talisca hakkında yaptığı transfer açıklamasıyla Siyah-Beyazlı taraftarları coşturmuştu. Başarılı hoca, “Talisca ile konuştum. Çok özlediğini, gelmek istediğini söyledi ama iş ekonomiye geldiğinde 10 milyon Euro’dan aşağı değil. Ama orta bir yol istedi” sözlerini sarf etmişti.

YALANLAMAK DURUMUNDA KALDI

Bu açıklamanın ardından Siyah-Beyazlı taraftarlar ve iş insanları, kulübe destek için seferber olmuş ve forma ile maddi destek mesajları yağmıştı. Ancak Şenol hocanın sözleri, Al Nassr’da rahatsızlık yaratınca Talisca, sosyal medya hesaplarından Güneş’le yapmış olduğu görüşmeyi yalanlamak durumunda kalmış ve böylelikle para cezasının önüne geçmişti.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Güneş ve Talisca’nın arasında geçen görüşmenin detayları da yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Brezilyalı futbolcunun maaşında indirim yapmaya hazır olduğunu ileten Güneş’e iletilen rakam ortaya çıktı.

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BONSERVİS BEKLENTİSİ 15 MİLYON EURO

Sambacı’nın, Al Nassr’daki, 10.5 milyon Euro’luk maaşının Beşiktaş’a gelmesi halinde 8 milyon Euro seviyesine indirilmesine olumlu baktığını ilettiği belirtildi. Talisca için Al Nassr’ın bonservis beklentisi ise 15 milyon Euro... Anderson Talisca, Beşiktaş’ta geçirdiği başarı dolu 2 sezonun ardından önce Çin’e gitmiş ardından da Al Nassr’a 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

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#Beşiktaş#Transfer#Anderson Talisca

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