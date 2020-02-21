Son Dakika | Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı!

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta boğaz enfeksiyonu ve yüksek ateşi olan Adem Ljajic, Trabzonspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.



Antrenmana bireysel çalışan Dorukhan Toköz ile tedavisine devam edilen Adem Ljajic katılmadı.



Beşiktaş, Süper Lig’in 23’üncü haftasında yarın saat 20.00de Vodafone Parkta Trabzonspor’u ağırlayacak.





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