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Son dakika: Beşiktaş'ta Aboubakar endişesi! Milli Takım'da sakatlandı...
Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'nın dün akşam Ruanda ile oynadığı maçta hafifi bir sakatlık geçirdi.
Kamerun ile Ruanda'nın golsüz berabere kaldığı maça ilk 11'de ve kaptan olarak çıkan Aboubakar, maç sonrası sağ arka adalesinde ağrı hissetmişti. Aboubakar'ın son durumu, İstanbul'da yapılacak kontroller sonrası netleşecek.
Golcü futbolcu, çekilecek MR'ında sorun çıkması halinde Kasımpaşa maçında oynayamayacak.