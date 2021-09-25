Son Dakika: Beşiktaş'ta 3 müjde birden! Takımla birlikte çalıştılar...

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Ajax ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirildi. Basına kapalı idman 1.5 saate yakın sürdü.

Altay mücadelesinde oynayan futbolcular, salonda yenileme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

3 MÜJDE BİRDEN

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, Alex Teixeira ve Necip Uysal takımla birlikte çalışmalara başladı. Cyle Larin ise düz koşu yaptı.

Siyah-beyazlılar, Ajax maçı hazırlıklarına, yarın (26 Eylül) saat 16.30’da basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek ve saat 20.00’de özel bir uçakla Hollanda’nın Amsterdam şehrine giderek kampa girecek.

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