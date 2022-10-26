Son Dakika: Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi başlıyor! Valerien Ismael'in tazminatı...

Haberin Devamı

Süper Lig’de 11. hafta sonunda zirve ile arasında sadece 4 puanlık fark bulunmasına rağmen takımın çizdiği istikrarsız görüntü sonrasında Valerien Ismael ile yolları ayırma kararı alan Beşiktaş yola Şenol Güneş ile devam etme kararı aldı. Süper Lig’de yarıştan kopmamak ve kalan haftaları riske etmemek için tecrübeli bir isimle devam etme kararı alan siyah beyazlılarda yönetim kurulunun yaptığı değerlendirme toplantısından takımı 2015-16 ve 2016-17’de üst üste 2 kez şampiyon yapan Güneş’in adı öne çıktı.

TARAFTAR DA YÖNETİM DE ISMAEL'E İNANCINI KAYBETTİ

Hatay maçında henüz 31. saniyede öne geçmesine rağmen baskısını arttırmak yerine geri çekilen siyah beyazlılarda oyun anlayışı nedeniyle uzun süredir eleştirilerin hedefinde olan Valerien Ismael’in kredisi 2-1’lik yenilgi sonrası tamamen bitti. Maç oynanırken taraftarların istifaya davet ettiği Fransız teknik adam, takım otobüsüne giderken dahi protestoların hedefi oldu. Son 6 maçta 5 kez puan kaybeden Beşiktaş’ta taraftarların ardından yönetimin de Ismael’e olan inancı tükenirken dün İstanbul’da kritik bir zirve gerçekleşti.

Haberin Devamı

TOPLANTIDAN ANLAŞMA ÇIKTI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kurmayları ile tek tek görüşerek hem Valerien Ismael’in durumu hem de gelmesi muhtemel teknik adam konusunda fikir alış verişinde bulundu.

Daha sonrasında yönetim kurulu, Şenol Güneş ile toplantıda bir araya geldi ve görüşmeden anlaşma çıktı. Deneyimli teknik adam ilk etapta 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 1.5 milyon euro ücret alacak.

AYRILIK SONRASI AÇIKLANACAK

Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael’in resmi ayrılığı sonrasında Şenol Güneş’i açıklayacak. Tecrübeli teknik adamın, pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında takımın başında olması bekleniyor.

'YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜK'

A Spor'a demeç veren Şenol Güneş, "Yönetimle görüştük. Yarın belli olur. Beşiktaş taraftarlarına selamlar. Şimdilik bu kadar. Yarın görüşürüz" dedi.

NEDEN YENİDEN Şenol Güneş?

· Süper Lig’in en tecrübeli ve başarılı teknik adamlarından biri.

· Beşiktaş’ı, camiayı, ligi ve ülke futbolunu çok iyi biliyor.

Haberin Devamı

· Başkan Ahmet Nur Çebi ile daha önce de çalıştı, ilişkileri iyi.

· Beşiktaş’ı üst üste 2 yıl şampiyonluğa taşımayı başardı.

· Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye rekorları alt üst etti.

· Birçok ismi parlattı, Cenk onun döneminde 22 milyon Euro’ya Everton’a gitti.

VALERIEN ISMAEL'E 450 BİN EURO TAZMİNAT

Beşiktaş ile Valerien Ismael arasında ilişkinin tamamen kopmasına neden olan olay ise Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamalar oldu. Faturayı takıma kesmesinin ardından aradaki bağların iyice koptuğuna karar veren siyah beyazlılar ayrılık için düğmeye bastı. Yönetimin devam etmeme kararı aldığı Ismael’in sözleşmesini feshetmenin maliyeti belli oldu. Geçen sezon 31. haftadaki Trabzon maçıyla göreve başlayan ve 1.5+1 yıllık sözleşme imzalanan Fransız teknik adama sezon sonuna kadar alacaklarına mahsuben 450 bin Euro ödenecek.

Haberin Devamı